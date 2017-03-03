Kavga ettiği adama kurşun yağdırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi,tartıştığı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi,tartıştığı adam sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehitler Parkı önünde karşılaşan Eser A. ve Engin B, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Münakaşa büyüyünce Eser A. belindeki silahı çıkararak Engin B'ye ateş etti. Yolun karşısına kaçan Engin B, burada da kurşunların hedefi oldu. Peşinden koşan Eser A, Engin B'ye tam 5 el ateş etti. Sol bacağından yaralanan şahıs, olay yerine elen 112 acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Eser A. gözaltına alındı.

(Halil Ataş/İHA)