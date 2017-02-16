Katolik kilisesi 213 milyon dolar cinsel istismar tazminatı ödedi

Avustralya Katolik Kilisesi, 1980 yılından bu yana cinsel istismara maruz kalanlara 213 milyon dolar tazminat ödedi.

Avustralya Katolik Kilisesi, 1980 yılından bu yana cinsel istismara maruz kalanlara 213 milyon dolar tazminat ödedi.

Avustralya Katolik Kilisesi, 1980 ile 2015 yılları arasında cinsel istismara maruz kalan yaklaşık 4 bin 445 çocuğa 213 milyon dolar tazminat ödedi. 2013 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu Avukatı Gail Fruness, paranın mağdurlar arasında paylaştırıldığını, mağdur sayısının da daha fazla olabileceğini bildirdi. Sınıfın ortasında bir öğretmenin cinsel istismarına maruz kalan bir öğrenci, öğretmenin diğer çocukların da bu durum karşısında sessiz kalmasını emrettiğini söyledi. Olaylara karşı kilise Kardinali George tarafından yapılan açıklamada ise yaşananların büyük bir hata ve felaket olduğu kaydedildi. Ayrıca dini kurumlar spor ve devlet organizasyonlarında da araştırma yapılıyor.

Kraliyet Komisyonu dini olmayan örgütlerde çocuk istismarına üzerine araştırma yapıyor.

