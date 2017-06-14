Kato'ya takviye polis taşıyan Kirpi devrildi: 8 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'na takviye özel harekat polisi götüren Kirpi tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 özel harekat polisi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'na takviye özel harekat polisi götüren Kirpi tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Ilıcak ile Cevizağaç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden operasyon nedeniyle Kato Dağı'na takviye özel harekat polisi taşıyan Kirpi tipi zırhlı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, araçta bulunan polislerden 8'i yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

