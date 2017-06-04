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Kato Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle donatıldı
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Kato Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle donatıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesindeki operasyon 47'nci gününde devam ederken, 2900 rakımlı dağ Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donatıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesindeki operasyon 47'nci gününde devam ederken, 2900 rakımlı dağ Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen askeri helikopterin içinde bulunan 13 askerden biri olan şehit Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın emir ve komutasında Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. Asker ve korucular, kararlılıkla sürdürdükleri operasyonda sarp kayalıkların bulunduğu alanı adım adım temizliyor. Güvenlik güçleri, Atak ve Skorsky tipi helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonda teröristleri tamamen temizlemek için gece gündüz demeden operasyona devam ediyor. Operasyona bir an bile ara verilmeyen 2900 rakımlı dağ, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle donatıldı.
Öte yandan Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, operasyon bölgesini ziyaret ederek, asker ve koruculara moral verdi. Şener, "Kato'da günlerdir devam eden operasyonu yerinde takip etmek için tekrar buraya çıktık. Silahlı kuvvetlerimizle bir araya geldik. Operasyon kararlılıkla devam ediyor. Bu topraklara huzuru getirdik ve bu kalıcı olacak. Mehmetçiğimizin misafiri olduk. Oruçlarımızı Kato Dağı'nın zirvesinde açtık. Bu ziyaretlerimiz hep olacak" dedi.
(Serdar Gükçe / İHA)

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