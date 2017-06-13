Kato Dağı zirvesine bayrak asan kişi Karadenizli çıktı

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda dalgalandıran kişi Karadenizli bir tır şoförü çıktı.

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda dalgalandıran kişi Karadenizli bir tır şoförü çıktı.

Aralarında Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonları komuta eden Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 şehidin fotoğraflarının bulunduğu Türk bayrağını Kato Dağı'nın zirvesinde dalgalandıran kişinin Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer olduğu ortaya çıktı. Helikopter kazasını yük götürdüğü İstanbul'da öğrenen tır şoförü Abdullah Özer, 13 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı ve flamaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Tek vatan, tek bayrak' sloganının bulunduğu pankartları yaptırarak Şırnak'a doğru yola çıktı.

İlk olarak Şırnak-Uludere karayoluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Tek vatan, tek bayrak' sloganının bulunduğu pankartları asan Abdullah Özer, daha sonra aracıyla Kato Dağı'na doğru yola çıktı. Yolda operasyon yapan askerlerle karşılaşan Özer, yol bitince dev Türk bayrağının bulunduğu paketi sırtına alarak Kato Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesine geldiğinde arkadaşı Onur Emre Sarısoy ile birlikte dev Türk bayrağını asan Abdullah Özer, burada yaptığı konuşmada, "Bu bayrağı terörle mücadele eden ve helikopter kazasında şehit olan askerlerimize armağan ediyorum" dedi.

Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Türk vatandaşı olarak vatanı için terör örgütünün inine bile bayrak asarak mesaj vermek istedim. Bayrağı kendim dizayn ettim. Terör örgütü ve destekçilerine 'Şehitler ölmez vatan bölünmez, bir ölür bin diriliriz' mesajı vermek istedim. Bu bayrakları 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının adına astık. Kahramanlarımız isteseler Kato'yu kırmızı beyaz boyarlar ama dünyaya ordusuyla beraber halkın terörle mücadeleye destek verdiğini göstermek istedim."

(Metin Akyürek /İHA)