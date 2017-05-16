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Kato Dağı'nda teröristlere darbe üstüne darbe
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Kato Dağı'nda teröristlere darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak-Kato Dağı'nda devam eden operasyonlarda 1 teröristin teslim olduğunu, daha önceden etkisiz hale getirilen 2 teröristinde cesedine ulaşıldığını, tespit edilen mağaralarda yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak-Kato Dağı'nda devam eden operasyonlarda 1 teröristin teslim olduğunu, daha önceden etkisiz hale getirilen 2 teröristinde cesedine ulaşıldığını, tespit edilen mağaralarda yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komtanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komtanlığı emir-komutasında; Bölüçü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü'nun kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Güvenlik Korucuları ile takviyeli 3. Jandarma Komondo Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 28 gündür aralıksız devam ediyor. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) 16 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 48'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir" denildi.
Açıklamada, "Şırnak-Kato Dağı'nda devam eden operasyonun 28'inci gününde yapılan temas araması esnasında 1 BTÖ mensubu operasyon icra eden birliklerimize M-16 silahı ile birlikte teslim olmuştur. Tespit edilen 46 no.lu mağarada yapılan arama neticesinde ise daha önceden etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubunun cesedine ulaşılmıştır. Operasyon kapsamında 15-16 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 10 mağara içerisinde yapılan aramada; I adet Doçka silahı, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 36.350 adet Biksi mühimmatı, 189 adet Doçka mühimmatı, 57 adet uçaksavar mühimmatı, 1.000 It benzin, 13 adet tüp çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 28 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 450 adet muhtelif tipte silah, 258 bin 956 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(Musa Erdoğan/İHA)

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