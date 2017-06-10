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Kato Dağı'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Kato Dağı'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan İncebel Dağları Kato bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek, teröristlere ait sığınaklar imha edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan İncebel Dağları Kato bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek, teröristlere ait sığınaklar imha edildi.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada bölgede operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında devam eden operasyon kapsamında 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 10 mağarada PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizlenmiş; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 14.5 milimetre Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet 12.7 milimetre Zagros keskin nişancı tüfeği, 26 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer silah, 86 adet Kaleşnikof şarjörü, 4 adet M-16 şarjörü, 11 bin 106 adet çeşitli tipte mühimmat, 38 adet el bombası, 2 adet anti tank mayını, 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 96 adet büyük tüp, 50 adet küçük tüp, 650 litre mazot, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

2 AYDA KATO'DA 782 ADET SİLAH, 422 BİN 477 ADET MÜHİMMAT BULUNDU
Terör örgütü mensuplarının yoğun olarak kaldıkları ve genelde üs olarak kullandıkları Kato Dağı bölgesinde yaklaşık 2 ay önce başlatılan operasyonda 782 adet silah ve 422 bin 477 adet silah mühimmatı ele geçirildi. Şırnak Valiliği, "Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
(Serdar Gükçe / İHA)

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