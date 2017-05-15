Kato'da temizlik devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde İncebel Dağlarında (Kato Dağı) başlatılan operasyonun 27 gündür devam etmekte olduğunu belirterek, operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 42 sığınak ve mağaraya girildiğini, buralarda çok sayıda miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde İncebel Dağlarında (Kato Dağı) başlatılan operasyonun 27 gündür devam etmekte olduğunu belirterek, operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 42 sığınak ve mağaraya girildiğini, buralarda çok sayıda miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde Şırnak-Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı sorumluluğunda, 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren 425 jandarma komando ve 450 güvenlik korucusunun katılımıyla İncebel Dağları'nda (Kato Dağı) başlatılan operasyonun 27 gündür devam etmekte olduğu belirtilerek, örgütün silah, mühimmat ve malzeme dağıtım noktaları oldukları tespit edilen sığınak ve mağaralardan 42'sine girildiği kaydedildi.

Operasyon başlangıcından itibaren ele geçirilen malzemeler şu şekilde:



SİLAHLAR (432 ADET)

1 adet Doçka ve platformu, 2 adet M-16, 345 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 23 adet G-3 P.Tf., 1 adet MG-3 silah ve çatal ayak, 2 adet HK-33 P.Tf., 9 adet Dragunov (Kanas) Kes.Niş.Tf., 10 adet PKM (Biksi) Mk.Tf., 3 adet 40 mm'lik Bombaatar, 3 adet Mauser tüfek, 12 adet av tüfeği, 9 adet RPG-7 roketatar, 2 adet lav silahı, 1 adet 120 mm havan, 2 adet 82 mm havan, 4 adet 60 mm havan, 3 adet tabanca.



PATLAYICI VE MALZEMELERİ

3 bin 510 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 16 adet anti tank mayını, 1 teneke dinamit lokumu, 276 adet el bombası, 10 adet sis bombası, 200 adet el bombası fünyesi, 2 bin 928 adet elektrikli fünye, 250 metre saniyeli fitil, 1 bidon EYP düzeneği için devre, 33 adet küçük tüp, 67 adet büyük tüp, 800 metre kablo, 7 adet elektrot, 920 litre motorin, bin 800 litre benzin.



SİLAH MÜHİMMATLARI (148 BİN 140 ADET)

7 bin 710 adet KPVS Doçka Uçsv. mühimmat, 159 adet 60 mm havan mühimmatı, 43 bin 742 adet PKM (Biksi) mühimmatı, 382 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet anti tank roketatar mühimmatı, 77 adet 82 mm havan mühimmatı, 27 bin 820 adet M-16 fişeği, 105 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 57 bin 540 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 600 adet Kanas fişeği, 10 bin adet av tüf. fişeği, 7 adet M-16 P.Tf. şarjörü, 13 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 248 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. dipçiği, 1 adet Zagros Kes.Niş.Tf. gövdesi 6 adet Biksi namlusu, 14 adet Dragunov (Kanas) Kes.Niş.Tf. şarjörü, 1 adet Dragunov (Kanas) Kes.Niş.Tf. dürbünü, 1 adet tek göz gece görüş dürbünü.



DİĞER MALZEMELER

19 adet detektör, 1 adet el tornası, 10 büyük boy akü, 8 küçük boy akü, 8 adet lüks lamba, 5 adet delici alet, 10 adet jeneratör, 2 adet büyük delici alet ucu, 2 adet kaya matkap ucu, 2 adet matkap, 1 adet Led TV, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet hard disk, 17 buçuk ton gıda ve yaşam malzemesi, 4 bin 500 metre kumaş, 2 telsiz, 3 adet güneş paneli, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet kaynak makinesi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)