Kato'da PKK'ya bir darbe daha

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Terör örgütü PKK'ya bir darbenin daha vurulduğu operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Terör örgütü PKK'ya bir darbenin daha vurulduğu operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında 19 Nisan'dan bu yana devam eden operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında 5 yeni mağaranın tespit edildiği belirtilerek, "Mağaralarda yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, 1 adet 81 milimetre havan, 1 Adet 60 milimetre havan, 1 adet geri tepmesiz top, 2 adet Bixi makineli tüfek, 6 Adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 60 Adet bombaatar mühimmatı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 adet Bixi mühimmatı, 3 adet elektrikli fünye, 21 Adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 15 Adet el bombası, 5 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüpler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede 19 Nisan'dan bu yana ise 797 adet muhtelif tipte silah, 427 bin 162 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiğine dikkat çekilerek, operasyonun kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

