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Kato'da operasyon, eteğinde sıra gecesi
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Kato'da operasyon, eteğinde sıra gecesi

Terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde düzenlenen sıra gecesi, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde düzenlenen sıra gecesi, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.
Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ederken, dağın etekleri düğün ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerin ardından bu kez de sıra gecesine ev sahipliği yaptı. Kanun Hükmünde Kararname ile İlçe Kaymakamı Murat Şener'in başkan vekili olarak görevlendirildiği Beytüşşebap Belediyesince düzenlenen etkinliğe, ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibinin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla coşan vatandaşlar, şarkılara halaylar çekip, alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlara, çiğköfte de ikram edildi.

"VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKAMIYORDU"
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Şanlıurfa'dan sıra gecesini ekibini Beytüşşebap'a getirdiklerini belirterek, "Konsere yoğun katılım oldu. Ramazan ayının son etkinliğini yapmış olduk. Burada maksadımız birlik ve beraberlik içinde bir ortam oluşturmak, insanlarımızın daha mutlu bir Beytüşşebap'ta yaşayabilmeleri için imkan sağlamak. Ramazan'dan sonra da farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Beytüşşebap'ın çehresini değiştirmeye geldik, inşallah değiştiriyoruz. Görüyorsunuz geçen yıl bu zamanlarda vatandaş dışarı çıkamıyordu. Şimdi herkes sokaklarda, herkes alışveriş yapıyor" dedi.

"AMACIMIZ DAĞDAKİ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK"
Şener, iki ayı aşkın bir süredir Kato Dağı'nda operasyonun devam ettiğine de dikkat çekerek, "Güvenlik güçlerimiz, korucularımız, özel harekatçılarımız operasyonu kararlılıkla sürdürüyor. Dağdaki teröristleri temizlemedikçe hayatın normale dönmesi mümkün değil. En öncelikli görevimiz dağdaki teröristleri temizlemek. Ondan sonra insanların normale dönmesini sağlamak. Önemli olan ikisini birden yürütmek biz de bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Sıra gecesi ekibi şefi Yılmaz Çelik ise, Beytüşşebap'ta konser verdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Uzun bir yolculuk sonrası 9 kişilik ekimizle Beytüşşebap ilçesine geldik. Buradaki atmosfer bizi çok mutlu etti. Yöre insan çok sıcakkanlı. Kaymakam Murat Bey'in daveti üzerine geldik umarım tekrar geliriz. Burada bir sıra gecesi düzenledik. Halk katılımı çoktu. Kato Dağı'nda operasyon devam ederken yanı başında bulunan ilçenin tam merkezinde konser verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Buradan Hakkari'ye geçeceğiz. Herkesin buraları gezip görmesi gerektiğini düşünüyorum."
(Serdar Gükçe /İHA)

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