Kato'da helikopter hareketliliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato bölgesindeki operasyon 31'inci gününde devam ediyor. Bölgede bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato bölgesindeki operasyon 31'inci gününde devam ediyor. Bölgede bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı.

Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Kato bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu sürüyor. 31 gündür aralıksız devam eden ve terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyon bölgesinde bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığından kalkan helikopterler, bölgeye asker, mühimmat ve kumanya sevkiyatı yaptı.

Operasyonda bugüne kadar 648 adet muhtelif tipte silah, 338 bin 418 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Serdar Gükçe / İHA)