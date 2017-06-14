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Kato'da hainlerin 112 ini tespit edildi
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Kato'da hainlerin 112 ini tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında İncebel Dağları-Kato bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 112 mağaranın tespit edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında İncebel Dağları-Kato bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 112 mağaranın tespit edildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilmekte olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında operasyon bölgesinde 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında BTÖ mensupları tarafından kullanılan beş yeni mağara tespit edildiği kaydedildi. Şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısının 112'ye ulaştığı belirtildi. Yeni tespit edilen beş mağarada 1 adet 81 mm havan, 1 adet 60 mm havan, 1 adet geri tepmesiz top, 2 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Rpg-7 roketatar, 60 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 adet Bixi mühimmatı, 3 adet elektrikli fünye, 21 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 15 adet el bombası, 5 adet EYP, 1 adet GTT mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüpler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Bölgede 56 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 797 adet muhtelif tipte silah, 427 bin 162 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. TSK tarafından ağır iklim şartları ve coğrafi koşullara rağmen en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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