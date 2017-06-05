Kato'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, 6 yeni mağara ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, 6 yeni mağara ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasındaki operasyonun devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında 6 yeni mağaranın tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, 32 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 43 bin adet Kaleşnikof mühimmatı, bin adet Doçka mühimmatı, 176 adet el bombası, 2 bin 500 adet Bixi mühimmatı, bin 500 adet HK-33 mühimmatı, 10 adet Rpg-7 a/t sevk fişeği, bir adet anti tank mayını, 25 adet t-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 adet m-16 dipçiği, bir adet Doçka mekanizması,10 adet tüp ile çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 751 adet muhtelif tipte silah, 411 bin 335 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine de yer verildi.

(Melih Yiğit /İHA)