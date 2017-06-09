Kato'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. (Serdar Gükçe / İHA)
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