Kato'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonunda 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonunda 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, 09 Haziran 2017 tarihinde İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 14, teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 1 olmak üzere sayının toplam 15'e ulaştığı ifade edildi.

Operasyon bölgesinde 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edildiği belirtilerek, şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısının 107'ye ulaştığı bildirildi. Tespit edilen 10 mağarada 1 adet M-16 silah, 1 adet 14,5 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet 12,7 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği, 26 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer silah, 86 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet m-16 şarjör, 11.106 adet çeşitli tipte mühimmat, 38 adet el bombası, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş EYP, 96 adet büyük tüp, 50 adet küçük tüp, 10 bidon (650 litre) mazot, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede 52 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

TSK tarafından ağır iklim şartları ve coğrafi koşullara rağmen en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

