Katliamın yapıldığı Reina yıkıldı

Ortaköy'de yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısının ardından işletmecileri tarafından kapatılan ünlü eğlence mekanı sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle yıkıldı.
Ortaköy'de yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısının ardından işletmecileri tarafından kapatılan ünlü eğlence mekanı sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle yıkıldı. Yılbaşı katliamının yaşandığı ve sonrasında işletmecileri tarafından kapatılan ünlü eğlence mekanı Reina, sabahın erken saatlerinde iş makineleri tarafından yıkıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yıkımın ardından geriye sadece hafriyat kaldı. Yıkım nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. (Caner Sönmez - Murat Horoz / İHA)
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