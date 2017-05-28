Katliamdan dakikalar öncesi!

İngiliz polisi, Manchester saldırganı Selman Abedi'nin saldırı gecesi çekilen fotoğrafını yayınladı.

İngiliz polisi, Manchester saldırganı Selman Abedi'nin saldırı gecesi çekilen fotoğrafını yayınladı.

İngiltere'de bulunan Manchester Arena'da geçtiğimiz gübnlerde gerçekleştirilen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. İngiliz polisi, saldırgan Selman Abedi'nin saldırıdan dakikalar önce güvenlik kamerası tarafından çekilen fotoğrafını yayınladı.

İngiliz polisi, saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında bu ana kadar 14 noktada arama yapıldığını ve 11 kişinin tutuklandığını bildirdi. Polis, saldırganın kimliğinin ise saldırının ardından birkaç saat içinde tespit edildiğini dile getirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

