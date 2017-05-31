Katliam yapan baba kızına 'birlikte öleceğiz' demiş

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürerek intihar eden 29 yaşındaki Sami Ergu'nun olaydan bir gün önce kızına, 'birlikte öleceğiz' dediği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürerek intihar eden 29 yaşındaki Sami Ergu'nun olaydan bir gün önce kızına, "birlikte öleceğiz" dediği öğrenildi.

İzmir'de dün, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve cinnet geçiren 29 yaşındaki Sami Ergu, eşi Serap Ergu (34) ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Bir ailenin yok olduğu korkunç olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Serap Ergu ve 5 yaşındaki Sena Ergu'nun cansız bedenlerini İzmir Adli Tıp Kurumundan almaya gelen Serap Ergu'nun yakınları, korkunç olaydan önce baba Ergu'nun kızına söylediklerini anlattı. Ergu'nun yakınları olaydan bir gün önce baba Ergu'nun kızına birlikte öleceklerini söylediğini iddia etti. Baba Ergu'nun kızına birlikte öleceklerini söylemesi üzerine küçük kızın annesine giderek "Babam ölecek mi?" dediği ve annenin küçük kıza, "bunu nereden çıkardın" dediği öğrenildi. Annesine babasının kendisine böyle bir ifade kullandığını söyleyen küçük kızın daha sonra annesinin yanından ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Serap Ergu ve 5 yaşındaki Sena Ergu, bugün Yunus Emre Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlanacak.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri/İHA)