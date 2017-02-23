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Katliam gibi kazada bir aile yok oldu: 4 ölü, 2 yaralı
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Katliam gibi kazada bir aile yok oldu: 4 ölü, 2 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 49. kilometresinde bulunan Aşağıçöplü köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 HR 499 plakalı traktör yüklü tır ile Haydar Büyükboğa (50) idaresindeki 02 TA 712 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil hurdaya dönerken tır ise şarampole yuvarlanmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve ailesi kazada öldü
Kazada ölenlerin ve yaralıların isimleri belirlendi. Otomobilde bulunan Tut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Haydar Büyükboğa, (50) eşi Türkan Büyükboğa (45), kızları Fatma Gül Büyükboğa (9) ile Haydar Büyükboğa'nın ağabeyi Halil Büyükboğa (63), olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan Şükrü Öztaş ile Çavuş Ağdaş yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Kürşat Aktaş - Ramazan Kuyu /İHA)

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