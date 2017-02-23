Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı karayolunun 49. kilometresinde bulunan Aşağıçöplü köyü yakınlarında tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, tırda bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, üzerinde traktör yüklü tır ise tarlaya uçtu.

