Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı karayolunun 49. kilometresinde bulunan Aşağıçöplü köyü yakınlarında tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, tırda bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, üzerinde traktör yüklü tır ise tarlaya uçtu.
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