Katliam gibi kaza: 13 ölü

Tataristan'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Tataristan'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'da bir kamyon, Samara'dan Izhevsk'e giden yolcu otobüsü ile çarpıştı. Ters dönen otobüs daha sonra alev aldı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Otobüste 28 yolcu bulunduğu öğrenildi.

