Katliam gibi: 7 ölü !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir sendikanın organizasyonuyla 8 Mart Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giden kadın işçileri taşıyan otobüs İnegöl'de kaza yaptı. Sürücü Mehmet T. idaresindeki 16 KT 064 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl-Bozüyük arasında Mezitler rampalarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İçinde 43 yolcunun bulunduğu otobüs yan yatarken, kazada can pazarı yaşandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise hastanede öldü. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İnegöl'ün yanı sıra Bursa ve çevre ilçelerden de 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipler kaza mahalline sevk edildi. Yaralıları ve cesetleri otobüsten çıkarma çalışmaları devam ediyor.

(Salih Bakıcı / İHA)