Katliam gibi: 4 ölü !

Çorum'da LPG'li otomobil menfeze çarpıp patladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da LPG'li otomobil menfeze çarpıp patladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den Çorum'a seyir halinde olan Abdullah Erdin yönetimindeki 05 AH 004 plakalı otomobil ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil büyük bir gürültü ile refüjde bulunan menfez duvarına çarptı. Kazayı gören bir vatandaş olay yerine giderek alev almaya başlayan araçtaki sürücüyü çıkardı. Sürücü Erdin'in çıkarılmasının ardından LPG'li olduğu öğrenilen otomobil alev topuna döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken karayolu da bir süre trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilde bir gelin, iki torun ve bir bebeğin olduğu öğrenildi.



ŞEREFLİKOÇHİSAR'DAKİ ASTSUBAY OĞLUNU ZİYARET ETTİ

Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Abdullah Erdin'in Ankara Şereflikoçhisar'da astsubay olarak görev yapan oğlunu ziyaret ettikten sonra yanındakilerle Amasya'ya döndüğü öğrenildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesine ardından ise Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemeleri devam ederken hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

(Serkan Şansever / İHA)