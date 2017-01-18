Katledilen ailenin cenazeleri yakınlarınca alındı

İzmir'de, vahşi cinayete kurban giden Hüseyin Tiryaki ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi.

İzmir'de, vahşi cinayete kurban giden Hüseyin Tiryaki ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi.

Dün saat 09.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki'nin ailesine ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki'nin yakınları, Tiryaki'nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki'nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Vahşi cinayete kurban giden Hüseyin Tiryaki, 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kardeşi Behiye Aslan'ın cenazeleri, ailenin yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşı dökerken, gelin Fadime Tiryaki'nin babası "Ne oldu da gittin yavrum" diyerek sinir krizi geçirdi. Acılı baba güçlükle ayakta dururken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Fadime Tiryaki'nin Manisa Sarigöl'de, Hüseyin Tiryaki, Aysel Aslan ve Behiye Aslan'ın cenazeleri ise Manisa Alaşehir'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(Ali Gözeten - Ceren Atmaca/İHA)