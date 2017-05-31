'Katillerin heykelini dikenler'

Hayatta hiç olmaz denen olaylara rastlayınca kısa sürelide olsa insan hayrete düşüyor. Size sorulsa Türkiye'de ne olamaz şu anda diye eminim milli duygular saldırıları içeren şeylerin olamayacağını dile getirirsiniz. Ama daha ötesini hayal dahi etmek imkansızdır. Peki CHP li İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Türkleri katlettiğini itiraf eden bir katilin heykelini dikti deseler inanır mısınız? Bu kadarda haince bir şey yapılamaz herhalde diye düşünebilirsiniz. Ama gerçek maalesef böyle değil.

Belediyelerde sanatsal faaliyetlerin bütçesi en zor kontrol edilebilecek alanlardır. Düşünün çok ünlü bir ressam 300 gram boya kullanarak bir resim yapıyor ve milyonlarca liraya alıcı buluyor. Resmin maliyeti belki 20 belki 50 lira ama milyon katına satılabiliyor. İş böyle olunca belediyelerde para ile yakın ilişkide bulunanlar da sanatsal yönü olduğunu iddia ettikleri çalışmalara da ağırlık verebiliyorlar. Belki de böyle bir mantıkla yola çıkan Beylikdüzü belediyesi yavru vatan Kıbrıs'ı anlatan bir anıt yapıyor ve harcadığı para tam bilinmiyor. Bazı çevreler 8 milyon liradan bahsediyor... ama daha acısı bu anıta Türk düşmanı ve Vatandaşlarımızı katleden şehitlerimizin katili Makarios'un heykelini bile koyuyor.

Nasıl bir idareci kendi halkının katilinin heykelini diker?

Ne amaçla diker?

Bunu eleştirenlere neden yandaşları saldırır darp eder?

Belki özür dilense hatadan geri adım atılsa bir şeyler değişebilir bu duruma bir izah getirilebilirdi ama tam tersine dikilen Türk katilinin heykelini savunacak noktaya gelen bir CHP li belediye Aslında CHP nin Türkiye'de geldiği noktayı da doğru anlamamız açısında önemli bir ipucu veriyor. Bu vatana düşman olanların heykeline bakma arzusu olanlar ile bu vatana ekmeğini yediği suyunu içtiği için kendini borçlu hissedenlerin karşılaşması bu bir yerde.

Elbette ki bazı şeyler gelip geçicidir ama bazı şeyleri ölseniz bile değiştiremezsiniz. Örneğin makamlar gelip geçicidir. Benim telefon rehberim eski belediye başkanı numaraları ile dolu ama bir katilin heykelini diktiyseniz artık bu sizinle ömrünüzün sonuna kadar değil sonsuza kadar kara bir leke bir ihanet öyküsü olarak dilden dile kalır. Hele ki katilin heykelini savunmak için soyunanlar Yetim bir kıza tacizden yargılanıyor ve hatta tutuklanıyor ise şer ittifakının iğrençliği gerçekten mide bulandırıcı boyuta ulaşabiliyor.

Ülkesini savunanlara katillerin heykeline karşı çıkanlara Tacizcilerle cevap verecek kadar çaresiz zavallı duruma düşülmüş ise ve birde FETÖ ye Beylikdüzü Belediyesi olarak verilen 6 milyonun hesabı daha sorulmamışsa bilin ki yolun sonu karanlık demektir.