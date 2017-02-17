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Katil zanlısı su kanalında yakalandı
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Katil zanlısı su kanalında yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden şahıs, Söke ilçesinde silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından su kanalında yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden şahıs, Söke ilçesinde silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından su kanalında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim'de dün Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler (65) ve bugün ise Yaşar Kaya (45) ile Şamil Olca'yı (30) silahla öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlısı Kadir K'nin (27) gasp ettiği araçla Didim'den çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri güzergahlarda önlem aldı. Polis ekipleri Söke'nin iki giriş noktası olan Söke-Milas karayolu ile Yenidoğan Mahallesi Cezaevi Kavşağında barikat kurdu. Polisleri karşısında gören zanlı Kadir K., ilk önce aracıyla kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamayacağını anlayınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

POLİSLE ÇATIŞTI
Karayolunun yanından geçen boş su kanalına giren Kadir K., karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirmek istedi. Kanal çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri zanlıyı bir noktada kıstırdı. Yakalanacağını anlayan zanlı ile polisler arasında kısa süreli silahlı çatışma yaşandı.
Yaşanan çatışmanın ardından gizlendiği su kanalında yakalanan zanlı Kadir K., Söke Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
(Levent Tuncer /İHA)

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