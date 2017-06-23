Katil zanlısı, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Mersin'de su tesisatı tamiri bahanesiyle girdiği evde 85 yaşındaki yaşlı adamı öldüren şahıs, 2 gün sonra cinayeti işlediği yerin 500 metre uzaklığındaki bir lokantada çorba içerken yakalandı. Bugün emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliye sevk edilen zanlı, pişman olduğunu, nasıl yakalandığını bilmediğini, kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiğini söyledi.

Mersin'de su tesisatı tamiri bahanesiyle girdiği evde 85 yaşındaki yaşlı adamı öldüren şahıs, 2 gün sonra cinayeti işlediği yerin 500 metre uzaklığındaki bir lokantada çorba içerken yakalandı. Bugün emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliye sevk edilen zanlı, pişman olduğunu, nasıl yakalandığını bilmediğini, kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran 2017 tarihinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.B.Y. isimli şahıs daha önce evinde su tesisatı tamiri yaptığı 85 yaşındaki Ali Erdoğan Öner'i evinin girişinde yakalayarak, bazı yerlerde tesisatı yanlış yaptığını, onlara bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam Ö.B.Y. ile birlikte eve çıktı. Evde yaşlı adamı önce sırtından bıçaklayan ardından ise bağ ile boğarak öldüren cinayet zanlısı, evde bir süre para aradı ancak paniklediğinden dolayı evden çıkarak kayıplara karıştı. Olayın üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yaklaşık 2 gün boyunca 300 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek cinayet zanlısını buldu. Zanlının üzerindeki mavi tişörtten yola çıkan ekipler, şahsın kimliğini belirledi. Ardından şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olay yerine 500 metre uzaklıkta bulunan bir lokantada şahsı çorba içerken yakaladı.



KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Emniyette suçunu itiraf eden şahıs, bugün ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmayan şahıs, "Pişmanım, ben de bilmiyorum. Bir anlık boşluğuma geldi. Şahsı tanımıyordum. Evde para bulamadım. Nasıl yakalandığımı ben de anlamadım. Polis ağabeylerimi tebrik ederim. Ben bile anlamadım nasıl yakalandığımı" dedi.

(Koray Ünlü /İHA)