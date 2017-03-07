Kütahya'da dün orman alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Seyfettin Bayram'ın katil zanlısı arkadaşı çıktı.

Kütahya'da dün orman alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Seyfettin Bayram'ın katil zanlısı arkadaşı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Seyfettin Bayram'ın (28) katil zanlısı olarak arkadaşı Emre S. (26) gözaltına alındı.

Emre S., ifadasinde Seyfettin Bayram ile birlikte ormanlık alanda içki içtiklerini daha sonra da küfürleşme sebebiyle kavga ettiklerini itiraf etti. Emre S., Bayram'ı kendisine küfür ettiği için bıçakladığını ve daha sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

Seyfettin Bayram'ın babası Mehmet Emin Bayram, oğlunun ölüm haberini verdiği polislere, "Yapacak bir şey yok, hakkın rahmetine kavuşmuş işte. Biz bıkmıştık bırakıp gidiyordu, 1 gündür yoktu" demişti.

Emre S., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Hüseyin Efe/İHA)