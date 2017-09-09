09.09.2017 19:29 Katia Kasırgası Meksika'yı vurmaya başladı: 2 ölü

Meksika'da saatte 120 kilometre hızla ilerleyen Katia Kasırgası 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Meksika'da saatte 120 kilometre hızla ilerleyen Katia Kasırgası 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Katia Kasırgası, Meksika'nın Veracruz kentine doğru saatte 120 kilometre hızla ilerliyor. Yetkililer, kasırga sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca Sierra Madre dağlık bölgesinde de etkili olan kasırga nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Öte yandan, Meksika'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremde 61 kişi hayatını kaybetmişti.



