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Katı atık üretim tesisinde büyük yangın
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Katı atık üretim tesisinde büyük yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan kimyasal atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale ederken, 3 saat önce çıkan yangın söndürülemiyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan kimyasal atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale ederken, 3 saat önce çıkan yangın söndürülemiyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde katı yakıt üreten fabrikada henüz nedeni belli olmayan yangın çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiye den yardım istedi. Haber verilmesi üzerine fabrikaya Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 27 itfaiye aracı ile 90 itfaiye eri gönderildi. Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı, fabrikadan çıkan dumanlar kent merkezinden görüldü. 17 bin metrekare alan üzerindeki fabrika yangına 8 noktadan iftaiye ekipleri müdahale ediyor.

3 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken 2'si ambulansla hastaneye gönderildi. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangın söndürme çalışmaları farklı noktalardan tüm hızıyla devam ediyor. Yangının söndürülmesi için itfaiye araçları sürekli su taşıyor.
Yangın ile ilgili bir açıklama yapan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Can Beyazsu, "Saat 07.00 sularında başladı. İtfaiyeler yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yakıt üreten bir tesisiz. İnşallah en kısa zamanda yangın söndürülür. Bununla ilgili itfaiye gerekeni yapacaktır. Zararımız çok yüksek şuanda onu konuşmak mümkün değil. Yüksek miktarda maliyeti olan bir tesisiz. Yangın söndürüldükten sonra onu öğreneceğiz. Endüstriyel atıktan katı yakıt üretiyoruz" dedi.
Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
(Medeni Topaloğlu / İHA)

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