Katar yayın kuruluşu El Cezire'ye siber saldırı

Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire'nin bütün sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire'nin bütün sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire'nin web siteleri ve sosyal medya platformları olmak üzere bütün sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Siber saldırıyı resmi Twitter adresi üzerinden duyuran yayın kuruluşu, yayın organlarına artarak ve çeşitli şekillerde sistematik ve sürekli olarak hack girişimleri olduğunu belirtti. Açıklamada saldırıyla mücadele edildiği ve bütün sistemlerinin çalışır durumda olduğu belirtildi.

Katar siyasi krizinin yaşanmasının ardından, Suudi Arabistan ve ona destek veren pek çok ülke, El Cezire'nin ofisini kapattı.

Katar hükümetine ait yayın kuruluşu El cezire ve ülkeyi yöneten El tani ailesi tarafından finanse edilmektedir.

