Katar ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı
Katar, ülkedeki Yemen Büyükelçiliği çalışanlarına ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı.
Katar, ülkedeki Yemen Büyükelçiliği çalışanlarına ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı. Katar, ülkedeki Yemen Büyükelçiliği çalışanlarına ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı. Katarlı bir yetkili konuya ilişkin, "Katar yönetimi, Yemen misyonuna iki gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi" açıklamasını yaptı. Ancak Katar ve Yemen'deki bakanlıklar tarafından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
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