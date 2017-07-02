Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil

Katar, diğer Arap ülkelerinin Doha yönetimine yönelik ambargoyu kaldırmak için sunduğu 13 şartla ilgili tavrını koruyor.

'İKİ EGEMEN DEVLET ARASINDAKİ ANLAŞMANIN PARÇASI'

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; El Sani, Arap ülkelerinin isteği üzerine Katar'daki Türk askeri üssünün ya da Al Jazeera televizyonunun kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Katarlı bakan, bu üssün, iki egemen devlet arasında varılan bir savunma anlaşmasının parçası olduğunu söyledi.

'KORKMUYORUZ, SONUÇLARINA HAZIRIZ'

Roma'da konuşan El Sani, "Dünyanın uluslararası hukukla yönetildiğine inanıyoruz. Ve uluslararası hukuk; büyük ülkelerin, küçük ülkelere zorbalık yapmasına müsaade etmez… Kimsenin egemen bir devlete ültimatom vermeye hakkı yok" dedi.

Terörü desteklemekle suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkileri kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn; Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Katar'a bu ülkeler tarafından tanınan 10 günlük süre 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Talepler listesinde; Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun yayın hayatına son vermesi ve İran'la bağların zayıflatılması gibi isteklerin yanı sıra Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.