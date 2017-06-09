Katar Suudi Blokunun ortak bildirisini reddetti

Katar hükümeti, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katarla ilişkileri olduğu iddiasıyla 59 kişi ve 12 kuruluşun kara listeye alınması ile ilgili yaptıkları ortak bildirideki iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

Katar hükümeti, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katarla ilişkileri olduğu iddiasıyla 59 kişi ve 12 kuruluşun kara listeye alınması ile ilgili yaptıkları ortak bildirideki iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır bir bildiri yayınlayarak terörist olarak niteleyip kara listeye aldığı 59 kişi ve 12 kuruluşun Katar tarafından desteklendiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani,"Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin düzenledikleri ortak bildiriyle Katar'ın terörü finanse ettiği iddiasının temelsiz olduğunu söyledi. Hazırlanan Listede, Orta doğuda en çok saygı duyulan din adamlarından biri olan Yusuf El Kardavi ve Katar destekli yardım kuruluşları da bulunuyor.

Katar tarafından yayınlanan bildiride, gençlere iş sağlayıp umut vererek, binlerce Suriyeli mülteciyi eğiterek, silahlı gruplara karşı çıkıp toplum programlarını destekleyerek Katar'ın bölgede, terörün köklerine karşı mücadelede önü çektiği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı "Bizim teröre karşı duruşumuz, ortak bildiriyi imzalayanların çoğundan daha güçlüdür" dedi.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Körfez Ülkeleri İşbirliği Teşkilatının geleceği konusunda bir soru işaretimiz var dedi.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve müttefiklerinin bağımsız dış politikasını değişmesi için yaptıkları baskılara ülkesinin boyun eğmeyeceğini söyledi.

