Katar Savunma Bakanı el-Atiyye Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye Ankara'daki temaslarına başladı. El-Atiyye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir araya geldi. Görüşmede bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

(Selçuk Böke /İHA)