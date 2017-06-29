Katar Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor

Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, Ankara'ya ziyarette bulunacak.
Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, Ankara'ya ziyarette bulunacak. Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, Türkiye'ye geliyor. Bakan el-Atiyye, yarın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşecek. Görüşmede bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. (Selçuk Böke / İHA)
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