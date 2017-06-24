Katar resti çekti

Katar, ablukanın kaldırılması için 4 Arap ülkesi tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini, gerçekçi olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Katar, ablukanın kaldırılması için 4 Arap ülkesi tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini, gerçekçi olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini reddettiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani, listenin gerçekçi ve mantıklı olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi. Bakan Al- Sani, maddelerin terörle mücadele kapsamında hazırlanmadığını, Katar'ın egemenliğinin kısıtlanıp, dış politikada bağımlı hale getirilmek istendiğini bildirdi.

Katar'a sunulan 13 maddelik talep listesinde, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması yer alıyordu.

