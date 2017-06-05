Katar krizi neden çıktı Türkiye'den flaş açıklama!

SUUDİ ARABİSTAN Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya, Katar'la bu sabah itibariyle tüm diplomatik ilişkilerini kesti. 6 ülkede yaşayan Katar vatandaşları için 14, diplomatlar için ise 2 gün ülkeleri terk etme süresi verildi.

Peki Katar krizi nasıl çıktı?

Katar'a ambargo kararı alan ülkeler özellikle de Suudi Arabistan bir süredir Katar'ın bazı terör gruplarına maddi destek sağladığı ve İran'la işbirliği yaptığı iddialarını gündeme getiriyordu. Körfez ülkelerinin iddiasına göre Katar İran'la işbirliği halinde. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin terör grubu olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler ve DAEŞ'e maddi destek sağladıkları da iddialar arasındaydı.

SİBER SALDIRI OLAYI PATLATTI

Suudi Arabistan'ın başını çektiği iddialar geçen hafta Katar Ulusal Haber Ajansı'nın sosyal medya hesaplarına yapılan bir siber saldırı sonrası krize dönüştü. Katar Resmi Haber Ajansı QNA sitesinde 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı. Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.

SUUDİLER İKNA OLMADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Suudi Arabistan'daki ABD-Körfez Ülkeleri ile ABD-İslam Ülkeleri zirveleri, terörle mücadele vurgusu ile sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan'daki zirvelerden hemen sonra da Hamas'ın sürgündeki eski liderine ev sahipliği yapan ve sık sık Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yardım etmekle suçlanan Katar aleyhinde yapılan haber kampanyası dikkati çekiyor.

ASIL MESELE İRAN

Uzmanlara göre Suudi Arabistan'ın başı çektiği Katar karşıtı hareketin asıl hedefi İran'ın bölgedeki nüfusunu arttırmasına engel olmak. Katar'ın İran'la yakın ilişkileri özellikle sünni körfez ülkeleri arasında uzun süredir kriz sebebi.

TRUMP'IN ZİYARETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yaşanan kriz, kimilerine göre, yeni Amerikan yönetiminin Ortadoğu vizyonu kapsamında yaşanan gelişmeler olarak yorumlanırken, kimilerine göre de ABD ile bağlarını yeniden güçlendiren Suudi Arabistan'ın bölgede kendi gücünü ve siyasetini hissettirmesi şeklinde değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK SIKINTI

Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı bu sıkıntı Türkiye'yi deyin yerindeyse iki arada bir derede bırakacak. Körfez ülkelerinin tamamıyla ilişkisi iyi olan Türkiye'nin Katar'la ilişkisi de sorunsuz. Öyle ki Türkiye'nin tugay düzeyinde bir askeri üssü bulunuyor. Uzmanlara göre, Katar'a karşı olası bir askeri harekat Türkiye'yi çok zor durumda bırakabilir.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünde 13 subay, 19 astsubay ve 56 uzman görev yapıyor.

Öte yandan Katar ile Türkiye arasında ticari ilişkiler de üst düzeyde.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER MESELESİ DE TÜRKİYE'Yİ DARDA BIRAKACAK

Türkiye'yi arada bırakacak bir diğer konu ise Türkiye'nin Müslüman Kardeşler grubunu terör örgütü olarak görmemesi. Müslüman Kardeşlerle ilgili körfezdeki tutum Türkiye'yi etkileyebilir. Mısır'la ilişkilerde olduğu gibi Türkiye'nin Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yemen ve Libya'yla da sorun yaşamasına neden olabilir.

DIŞİŞLERİ'DEN KATAR AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanlığı'nın, 4 ülkenin 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için komşuları Katar'la tüm ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"BU KARARDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın bu sabah Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulamaya koyma kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz.

"KENDİ ARALARINDA DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMELERİ EN HALİSANE TEMENNİMİZDİR"

Bölgemiz çeşitli ülkelerde devam eden krizler nedeniyle derin bir istikrarsızlıktan geçmektedir. Böyle bir dönemde bölgesel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin stratejik işbirliği içinde olduğu ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir.

Terörizmle mücadele başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalarla ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele edilebileceği unutulmamalıdır.

Türkiye, bölgesinin sorumlu bir aktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanı olarak dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır."