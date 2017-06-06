Katar için liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap yarımadasında Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap yarımadasında Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü. Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi. (Derya Yetim / İHA)
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