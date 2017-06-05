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'Katar' gerilimi büyüyor
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'Katar' gerilimi büyüyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Yemen ve Libya, Katar ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Yemen ve Libya, Katar ile ilişkilerini kesme kararı aldı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ülke güvenliklerini gerekçe göstererek Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Suudi Arabistan, tarafından yapılan açıklamada, milli güvenliği koruma maksadıyla harekete geçildiği kaydedildi.
Alınan kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan, ülkelerinde yaşayan Katarlıların ve Katarlı ziyaretçilerin iki hafta içinde, Katarlı diplomatların da 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Suudi Arabistan, kardeş ülkelerin de aynı şeyi yapmasını isteyerek, Katar ile sınırlarını kapattı ve hava bağlantılarını kesti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ardından Yemen ve Libya da Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

"ADİL DEĞİL"
Katar Dışişleri Bakanlığı, Arap ülkelerinin aldığı kararların esef verici ve haksız olduğunu söyledi. Bakanlık, "Alınan tedbirler haksız ve hiçbir gerçeğe dayanmıyor. Bu kararlar vatandaşların hayatını etkilemeyecek" dedi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ise bir bildiri yayınlayarak, Katar'ın başkenti Doha'da diplomatik misyonunu geri çekeceğini ve Katarlı diplomatların da 48 saat içinde Bahreyn'i terk etmelerini istedi. Mısır, milli güvenliğini sağlamak amacıyla hava sahasını ve deniz kapılarını Katar'a kapattığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını taşıyan Etihad Airways ise yarından itibaren Katar bağlantılı uçuşlarını askıya alacağını söyledi. Bugün yapılan açıklamaların, diğer hava yollarını etkileyip etkilemeyeceği henüz kesinleşmedi.
Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı savaşan koalisyonun lideri Suudi Arabistan, Katar'ın koalisyonda istenmediği açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Avustralya'da yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Tillerson, tarafları, anlaşmazlıkları birlikte görüşmeleri için teşvik ettiklerini söyledi. Tillerson, "Eğer onlara bu konuda yardım etmede oynayacağımız herhangi bir rol olursa bunları ele alırız. Biz Körfez İşbirliği Teşkilatının bir bütün olarak kalmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Tillerson, bu çıkmaza rağmen, kararın bölgesel ve küresel terörle mücadeleye önemli bir etkisinin olacağını beklemediğini söyledi.

HACKLEME TARTIŞMASI
Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlık, Katar devleti tarafından işletilen televizyon kanalında yapılan korsan saldırısından sonra alevlenmişti. Salı günkü hacklenmende Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın adına kanalın internet sayfasında İran ve İsrail'in övüldüğü şeklinde yayınlar yapılmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bunun bir korsan yayın olduğunu ve kesinlikle reddettiklerini açıklamıştı.

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