Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ablukacı ülkeler Katar için son kararı vermek üzere toplandılar. Toplantı saat 14.00'da Kahire'deki El Tahrir Sarayı'nda başladı. Dünyanın gözü kulağı bu zirveden gelecek haberlere çevrilmişken Katar dışişleri bakanı son dakika açıklamaları ile bütün köprüleri attı.

Mısır'daki zirvenin başlamasıyla eş zamanlı olarak Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Londra'da basın toplantısı düzenledi. Al Sani yaptığı flaş açıklamalarda uygulanan ablukanın 'açık bir saldırganlık ve hakaret' olduğunu söyledi.

AŞAĞILAYICI VE SALDIGANCA

Al Sani, "Biz kendi içişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz. Kuşatma açık bir şekilde aşağılayıcı ve saldırgan"dedi.

Suudi Arabistan ve ablukacı ortakları Katar'ın İran ile ilişkileri kesmesini istemişti. Al Sani bu konuda "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" sözleri ile bu isteği reddettiklerini duyurdu.

TÜRKİYE'NİN ÜSSÜNÜN KAPATILMASI İSTEĞİ

Al Sani, Körfez ülkelerinin Türk üssünün kapatılması yönündeki talebine ilişkin "Türkiye ile yaptığımız askeri işbirliği diğer Körfez ülkeleri için neden sorun olsun ki... Bunun olması için bir sebep göremiyorum" sözleriyle Körfez ülkelerinin söz konusu talebinin kabul edilmediğini ima etti. Al Sani, krizin çözümü için diyalog çağrısında da bulundu.

KATAR GEMİLERİ YAKTI

Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu da vurguladı. Al Sani, ablukaya rağmen Katar'ın 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapma konusunda garanti verebileceğini söyledi.

KATAR ZİRVESİ BAŞLADI

Al Sani Londra'da son dakika açıklamalar yaparken Kahire'de beklenen Katar zirvesi saat 14.00'da başladı. Zirve dışişleri bakanları düzeyinde yapılıyor. Kahire'deki El Tahrir Sarayı'ndaki zirveden Katar'a ek yaptırımlar çıkması bekleniyor.

İSTİHBARAT BİRİMİ BAŞKANLARI DA TOPLANDI

Dışişleri bakanları toplantısından önce Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanları da Kahire'de Katar ile yaşanan krizi görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

13 MADDELİK TALEP LİSTESİNDE TÜRKİYE DE VAR

Listede ilişkilerin düzelmesi için sıralanan maddeler arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması ve terörizme verilen desteğin sonlandırılması gibi talepler de bulunuyordu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.