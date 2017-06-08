Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti

Katar Emiri Tamim bin Hamid El Sani, Trump'ın Beyaz Saray davetini reddetti.

​AP'ye konuşan Katarlı bir diplomat, El Sani'nin mevcut yaptırımlar devam ederken ülkeden ayrılmayacağını, bu nedenle Beyaz Saray'a gitmeyeceğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinde arabulucu olma teklifinde bulunmuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, gerekirse Beyaz Saray'da görüşme de dahil olmak üzere, taraflara farklılıklarını gidermek için arabuluculuk teklifinde bulundu" denilmişti.