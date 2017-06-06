Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmenin Katar tarafından başlatıldığı ve iki liderin Katar ve diğer bazı Arap ülkeleri arasında süren gerginliği görüştükleri belirtildi. Liderler, Arap dünyasında ortaya çıkan gerginlikten ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Lavrov, "Terör tehdidi karşısında, karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog yoluyla müzakere masasında zorlukların üstesinden gelinebilir" dedi.

Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn ve Yemen Hükümetlerinin yanı sıra Libya ve Maldivler, Katar'la ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Katar, körfez ülkeleri arasındaki gerilimin azalması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ve yaptırımlara karşılık verilmeyeceğini belirtti.

