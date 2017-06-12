Katar Dışişleri Bakanı: Bu abluka adaletsiz ve yasal değil
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te tırmanan Katar krizine ilişkin, 'Bu abluka adaletsiz ve yasal değil' dedi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te tırmanan Katar krizine ilişkin, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil" dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, tırmanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Sani, ülkesine yapılan suçlamaları reddederek, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil" dedi. Krizin giderilmesi için ara buluculuk çalışmasını yürüten ülkelere ilişkin, "Biz uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak her türlü diyaloğa girmeye hazırız" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.