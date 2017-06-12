Katar Dışişleri Bakanı: Bu abluka adaletsiz ve yasal değil

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te tırmanan Katar krizine ilişkin, 'Bu abluka adaletsiz ve yasal değil' dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te tırmanan Katar krizine ilişkin, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, tırmanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Sani, ülkesine yapılan suçlamaları reddederek, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil" dedi.

Krizin giderilmesi için ara buluculuk çalışmasını yürüten ülkelere ilişkin, "Biz uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak her türlü diyaloğa girmeye hazırız" dedi.

