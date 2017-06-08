Katar'dan Türk askeri açıklaması

Körfezdeki komşuları tarafından 'teröre destek' olduğu gerekçesiyle diplomatik ablukaya alınan Katar'da Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani önemli açıklamalar yaptı.

BU ŞEKİLDE SONSUZA KADAR YAŞAYABİLİRİZ

Katar'ın başarılı ve ileri olması nedeniyle izole edildiğini söyleyen Al Thani, krizin tüm bölgenin istikrarına zarar verdiğini belirtti. Al Thani, "Diplomasi hala bizim önceliğimiz. Gıda durumu konusunda endişeli değiliz. Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz. Bu çeşit bir düşmanlığı, düşman ülkelerden bile görmemiştik. Henüz ortaya konulan bir talep yok, bunları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK ASKERİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Bu krize asla askeri bir çözüm getirilemeyeceğinin altını çizen Al Thani, "Katar'daki ABD üssünün fonksiyonu konusunda herhangi bir değişiklik düşünmüyoruz. Katar ordusunun konumlanmasında da herhangi bir değişiklik olmayacak. Türk birliklerinin gelmesi tüm bölgenin güvenliği için önemli." ifadelerini kullandı.