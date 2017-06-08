Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Katar'dan Türk askeri açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, 'Türk askeri Katar'a bütün güvenliğini sağlamak için gelecek' dedi.

Körfezdeki komşuları tarafından 'teröre destek' olduğu gerekçesiyle diplomatik ablukaya alınan Katar'da Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani önemli açıklamalar yaptı.

BU ŞEKİLDE SONSUZA KADAR YAŞAYABİLİRİZ

Katar'ın başarılı ve ileri olması nedeniyle izole edildiğini söyleyen Al Thani, krizin tüm bölgenin istikrarına zarar verdiğini belirtti. Al Thani, "Diplomasi hala bizim önceliğimiz. Gıda durumu konusunda endişeli değiliz. Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz. Bu çeşit bir düşmanlığı, düşman ülkelerden bile görmemiştik. Henüz ortaya konulan bir talep yok, bunları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK ASKERİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Bu krize asla askeri bir çözüm getirilemeyeceğinin altını çizen Al Thani, "Katar'daki ABD üssünün fonksiyonu konusunda herhangi bir değişiklik düşünmüyoruz. Katar ordusunun konumlanmasında da herhangi bir değişiklik olmayacak. Türk birliklerinin gelmesi tüm bölgenin güvenliği için önemli." ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehide yağmur altında gözüyaşlı veda
Vizyonda bu hafta
ALES sonuçları açıklandı
Ünlü çift nikah hazırlığında
Serbest piyasada altın fiyatları
Yasağının kalkması için Es Es'e 21 milyon TL gerekiyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Türkiye-Katar anlaşması kabul edildi
Putin'den savaş tehdidi: Kimse hayatta kalamaz!
Putin'den savaş tehdidi: Kimse hayatta kalamaz!
Suudilerin Osmanlı korkusu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Suudilerin Osmanlı korkusu! Sosyal medya bunu konuşuyor
FARC silahlarını teslim etmeye başladı
FARC silahlarını teslim etmeye başladı
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehide yağmur altında gözüyaşlı veda
Şehide yağmur altında gözüyaşlı veda
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Ünlü çift nikah hazırlığında
Ünlü çift nikah hazırlığında
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Yasağının kalkması için Es Es'e 21 milyon TL gerekiyor
Yasağının kalkması için Es Es'e 21 milyon TL gerekiyor
Bağcılar'daki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılar'daki silahlı banka soygunu kamerada
Selçuk Çebi'nin yeni görevi belli oldu
Selçuk Çebi'nin yeni görevi belli oldu
MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
Teröristler orman işçilerini alıkoydu
Teröristler orman işçilerini alıkoydu
Riva arazisi ihalesinde ilk oturum sona erdi
Riva arazisi ihalesinde ilk oturum sona erdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English