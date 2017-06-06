Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama

Katar'dan tüm dünyayı etkisi altına alan krizle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, CNN International'a konuştu. Bakan, Katar'ın Körfez'deki komşu ülkelerde krizin çözümü için diyalog yoluna açık olduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı CNN International'a konuştu. Bakan, Katar'ın Körfez'deki komşu ülkelerde krizin çözümü için diyalog yoluna açık olduğunu açıkladı. Al Thani, "ilerlemeci ve modern ülkesinin, diplomasiye ve Orta Doğu'da barışı güçlendirmeye inandığını" kaydederek, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz," ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN KATAR AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Katar krizinin tüm taraflarıyla işbirliğine devam edeceğini söyledi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, gerek Katar'la gerekse de Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkelerle işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Dvorkoviç, "Zor bir durumla karşı karşıyayız. Görüşmeler devam ediyor. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, dün bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele aldı. Durumun kademeli olarak normale döneceğini umuyorum. Her türlü siyasi sorunun etkisi oluyor ancak tüm taraflarla işbirliğine devam edeceğimizi umuyorum" dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, BAE, Yemen, Libya ve Maldivler, teröre destek verdiği ve Ortadoğu'da istikrarsızlığa neden olduğu gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.