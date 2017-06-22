Katar'dan ABD'ye 808 milyon dolarlık teklif

American Airlines, Katar Hava Yollarının Amerikan Hava Yollarına ait hisselerin yüzde 10'unu satın almak istediğini ve en az 808 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

American Airlines, Katar Hava Yollarının Amerikan Hava Yollarına ait hisselerin yüzde 10'unu satın almak istediğini ve en az 808 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

ABD Hava Yolları şirketi American Airlines, Katar Hava Yollarının, firmanın yüzde 10'nu satın almak istediğini açıkladı. Açıklamada, Katar Hava Yollarının Amerikan Hava Yollarının en az 808 milyon dolarlık kısmını almayı planladıkları belirtildi. Açıklamada Katar'ın hisse satın alma planında potansiyel engeller olduğunu belirtilerek yönetim kurulu tarafından onay alınmadan şirketin tedavüldeki hisse senetlerinin yüzde 4.75'inin satılamayacağı ifade edildi. Ayrıca, yabancı ortaklık kanununun firmanın yönetim kurulundaki oy dağılımında toplam yüzde 24.9 oranında oy alabileceği ifade edildi.

