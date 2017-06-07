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'Katar'daki krizin diplomasiyle aşılması için çaba sarf ediyoruz'
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'Katar'daki krizin diplomasiyle aşılması için çaba sarf ediyoruz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler'de düzenlenen iftar yemeğinde, 'Katar krizi dolayısıyla yaşadığımız yeni bir gerilimin bölgede çok yüksek bir çatışma ve kaosa dönme ihtimali de açıkça ortada duruyor. Katar'daki krizin diplomasiyle, müzakereyle konuşarak aşılması için çaba sarf ediyoruz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler'de düzenlenen iftar yemeğinde, "Katar krizi dolayısıyla yaşadığımız yeni bir gerilimin bölgede çok yüksek bir çatışma ve kaosa dönme ihtimali de açıkça ortada duruyor. Katar'daki krizin diplomasiyle, müzakereyle konuşarak aşılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Esenler Belediyesi "Konu Komşu iftardayız", "Bir Sofra da Sen Kur", "Komşu Ben Geldim" sloganlarıyla vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dörtyol Meydanı ile devamındaki Davutpaşa Caddesi'nde düzenlenen iftara Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile binlerce vatandaş katıldı. İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda buluşan binlerce vatandaş dualar eşliğinde iftarlarını açtı. İftar programında konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasında Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin bozulmaya çalışıldığını belirtti. Kurtulmuş, Katar'daki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çaba sarf ettiklerine de dikkat çekti.

"KATAR'DAKİ KRİZİN KARŞILIKLI ANLAYIŞLA DİPLOMASİYLE AŞILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"
Terör örgütlerinin dünyanın her yerinde kol gezdiğine değinen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bugün İran'da yaşayan terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca birkaç gün evvel Londra'da böyle sivil halkın bulunduğu bir yerde üstlerine araçlar sürülerek öldürülen sivil vatandaşlar için İngiliz halkına ve hükümetine taziyelerimizi bildiriyoruz. Özellikle Katar krizi dolayısıyla yaşadığımız yeni bir gerilimin bölgede çok yüksek bir çatışma ve kaosa dönme ihtimali de açıkça ortada duruyor. Katar'daki krizin karşılıklı anlayışla diplomasiyle, müzakereyle konuşarak aşılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"BİR SÜRÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERİYOR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNE DESTEK OLUYORLAR""
Müslüman ülkeler arasında kaos çıkarılmak istendiğini belirten Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerle diplomasi trafiğiyle bu sorunu çözmeye gayret ediyor. Krizlerle kaoslarla, terör örgütlerini destekleyerek aslında Müslümanların ağzının tadının kaçırmaya çalışıyorlar. Yeryüzünde büyük bir harbin garbin ortaya çıkmasına bu bölgenin paramparça daha da paramparça olmasına gayret sarf ediyorlar. Sünniler ve Şiiler bu coğrafyada birbirlerine girsinler istiyorlar. Etnik yapılar birbirlerine düşman olsun istiyorlar onun için bir sürü terör örgütüne silah veriyor, birçok terör örgütünün faaliyetlerine destek oluyorlar" şeklinde konuştu.

"İNSANİ DEĞERLERİ ÖN PLANA ÇIKARDIĞIMIZ ZAMAN GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ HAZIRLAMIŞ OLACAĞIZ"
Binlerce vatandaşın katıldığı iftar programında Türkiye'nin birlik içinde olursa aşamayacağı engel olmayacağı olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bu topraklarda bin yıllık bir tarihimiz var. Birlikte olduğumu zaman Malazgirt Destanı'nı, İstanbul'un fethini, Çanakkale Destanı'nı ve 15 Temmuz'u yaşadık. Kardeşlik duygularını, insani değerleri ön plana çıkardığımız zaman geleceğin Türkiye'sini hazırlamış olacağız inşallah. Ramazan'ı Şerif'inizi tebrik ediyorum, Kadir Gecenizi şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

"BU GÜN BURADA BÜYÜK İFTARIMIZI YAPTIK"
Ramazan ayında binlerce vatandaşın aynı sofralarda bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bugün burada büyük iftarımızı yaptık Allah nasip ederse Kadir Gecesi'nde de Allah nasip ederse yüz binlerce kardeşimizle beraber burada Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz. Esenler'deki bütün kardeşlerimi Kadir Gecesi'nde burada ellerini açmaya dua etmeye ve bu meydan da buluşmaya davet ediyorum" dedi.
(Ufuk Kıvık - Hasibe Karadağ /İHA)

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