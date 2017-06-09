Katar bağlantılı oluşumlar kara listeye alındı

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan, ortak bir bildiri yayınlayarak Katarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 59 kişi ve 12 grubu terör listesine almak için anlaştı.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan, ortak bir bildiri yayınlayarak Katarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 59 kişi ve 12 grubu terör listesine almak için anlaştı.

Suudi Arabistan ve müttefikleri dün onlarca kişi ve kuruluşu Katarla ilişkisi olması gerekçesiyle terörist suçlamasıyla kara listeye aldı. Listede yardım kuruluşları, Müslüman din adamları, Bahreynli muhalif gruplar da yer aldı.

Listede; Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, Mısır'dan ve Doha merkezli Al Jazeera yayınlarında öne çıkan Mısırlı din adamı Yusuf El Kardavi'ninde bulunduğu bazı isimler yer alıyor.

Katar'ın sponsorluğunu yaptığı Katar Hayriye ve Iyd Hayriye insani yardım kuruluşları yanında Libyalı militan gruplar, altı Bahreynli kuruluş, ve Hizbullah kara listede yerini aldı.

Katar, Körfez askeri koalisyonun üyesi olarak, 2011'de Bahreyn'deki halk ayaklanmasının bastırılması için Bahrey'ne yardım etmişti. Bahreyn hükümeti İran'ın Körfezde istikrarı bozmak için İran'ın ülkede muhalif grupları desteklediğini ileri sürüyor.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan, yayınladıkları ortak bildiride bu ülkelerin terörizmle savaşma ve onun mali kaynaklarını kurutma konusunda karalı olduklarını ifade ettiler. Ortak bildiriyi yayınlayan ülkeler, bu hareketin Doha'nın, Arap ülkelerinin milli güvenliğine tehlike oluşturan kişi ve kuruluşları desteklemeyi durdurmak için verdiği sözü tutmamasının sonucu olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan 2014 yılında aralarında Müslüman Kardeşlerin de bulunduğu ve Birleşik Arap Emirliklerinin terörist kabul ettiği, aralarında Amerikan İslami İlişkiler Konseyi birkaç Müslüman Amerikalı Sivil Haklar kuruluşlarını terörist listesine ekleyip Katar'a vermişti.

