Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

Katar’a Hilye-i Şerif çıkarması

Türkiye'nin yoğun siyasi gündeminden başımızı kaldırıp, eğitimden sağlığa bilimden sanata neler olup bittiğine bakamıyoruz.
Tartışılması, üzerinde durulması gereken onlarca alanımız ve o alanlarla ilgili sorunlarımız var. Elbette siyasi kuşatmalara, gerginliklere rağmen hayat da durmuyor ve her alanda kendini yeniden üretmeye devam ediyor.
Hafta sonu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, sevgili dostum ünlü koleksiyoncu Mehmet Çebi'nin, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hat sergisinin açılışına katıldım.
Türkiye'yle Katar arasında son yıllarda Arap ülkeleriyle kıyaslanmayacak "özel" bir ilişki var. Arap devletlerinde olmasa da halklarında çok yoğun olan Türkiye sevgisine Katar'da devlet katını da eklemek gerekiyor. Orada gerçekten samimi bir Türkiye sevgisi var.
Benzer özel bir ilişkiyi Mehmet Çebi'yle Katar arasında da görmek mümkün. Katar, İslam ülkeleri arasında farklı bir modernleşme çizgisi izliyor. Gerçi daha çok vahşi kapitalizmin simgesi yüksek yapılar ve markalarla öne çıkıyor ama yine de sanata, eğitime, medyaya farklı bir yaklaşım da dikkat çekiyor.
Bir yerde kapitalizmin şatafatı ve statüko hüküm sürerken bir başka yerde ilkokul çocuklarına Picasso öğretiliyor. Çebi'yi oraya götüren de Katar'ın bu değişime açık yüzü... Çünkü Çebi, geleneksel İslam sanatını yeni ve modern bir formla dünyaya sunuyor. Katar Müzesi El Riwaq Galerisi de ilk kez kapılarını bu sanata açtı. Orada Türkiye'nin usta sanatçılarının ürettiği, dünyanın da en seçkin, klasik ve modern Hilye-i Şerif ve Tespihleri 17 Haziran'a kadar sergilenecek.
Açılışı büyük ilgi gören sergiye katılanlar arasında Katar yetkilileriyle birlikte Türkiye'den eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Topkapı Saray Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda hat sanatçısı vardı.
Ünlü koleksiyoncu Çebi, serginin açılış töreninde hem heyecanlı hem de sitemkârdı. Sahip olduğu modern yaklaşımları da içeren klasik Hat ve Hilye-i Şerif koleksiyonuyla içeride ve dışarıda onlarca büyük sergiye imza atan biri olarak şöyle diyordu:
"Geldiğimiz noktayı değerli buluyorum ama yetmez. Elimizde inanılmaz bir zenginlik var. Son 5-6 yılda eski eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteğiyle önemli şeyler yapıldı. Ama daha fazlasını yapmalıyız. Dünyanın en önemli müzeleri çağdaş sanat eserleri müzeleridir. Sergilerle bu iş olmaz, müzeyle olur. Kataloglarının yapılması ve dijital ortama aktarılması gerekiyor. Bugün İslam eserleri müzesinde bir milyon eser var. Sergilenen eser sayısı sadece 200. Topkapı Sarayı da farklı değil. 500 bin metrekare üzerine kurulu devasa müzeler yapmamız lazım."
Çebi, değerlendirilemeyen tarih hazinemizle ilgili de çarpıcı bir örnek verdi: "Londra'da Firdevsi'nin ünlü eseri Şehname'nin sadece bir sayfası kaça satıldı biliyor musunuz? Tam 11 milyon pounda. Kim bilir belki de o bir sayfa bizden götürülmüştür. Ben satalımdemiyorum ama gün yüzüne çıkartalım. Elimizdeki değerleri insanlığa sunalım."
İstanbul Süleymaniye'de dünyanın ilk Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi'nin de kurucusu olan Çebi'nin koleksiyonunda 3 bin hat ve Hilye-i Şerif ve büyük çoğunluğu Osmanlı dönemine ait 6 bine yakın tespih bulunuyor.
Bu çabaya destek veren, başta ana sponsor Doğuş Grubu olmak üzere, Makyol'u, STFA ve Yapı Merkezi'ni de tebrik ediyorum.

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
16 MAY
2017
Katar’a Hilye-i Şerif çıkarması
14 MAY
2017
Erdoğan-Trump görüşmesi
13 MAY
2017
CHP önce iktidar olacak sonra geri verecek
12 MAY
2017
AK Parti Kongresi ve ‘olağan’ beklentiler
11 MAY
2017
Selin Sayek Böke tuzağa mı düştü?
9 MAY
2017
CHP’de kavga ve Türkiye’nin Macron’u
7 MAY
2017
‘Ben, Öteki ve Ötesi’
6 MAY
2017
Hani partinizde kavga yoktu?
5 MAY
2017
CHP-HDP görüşmesinin perde arkası
4 MAY
2017
CHP ve Baykal’ın Gül hayali
2 MAY
2017
Başbuğ’un Kozmik Oda sırrı -2
30 NİS
2017
Başbuğ’un Kozmik Büro sırrı
29 NİS
2017
‘Batsın bu ülke’ diye sevinenler!
28 NİS
2017
Ankara’da ne konuşuluyor?
27 NİS
2017
FETÖ’nün siyasi ayağı
25 NİS
2017
CHP ve 1 Mayıs kumpası
23 NİS
2017
FETÖ, PKK ve kaybeden ülkeler
22 NİS
2017
Yeni siyaset, yeni lider çıkar mı?
21 NİS
2017
Kürtler neden yüksek oy verdi?
20 NİS
2017
CHP mi PKK’lılaşacak PKK mı CHP’lileşecek?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı'
'Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı'
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ?
Sultangazi'de gerginlik
Sultangazi'de gerginlik
'Şampiyonluk konuşmak için daha erken'
'Şampiyonluk konuşmak için daha erken'
Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti
Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti
'Herkes bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum'
'Herkes bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum'
Havasızlıktan boğulmak üzereydiler
Havasızlıktan boğulmak üzereydiler
Güneş: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz'
Güneş: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz'
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Adnan Örnek'ten hakemlere 'Quaresma' tepkisi
Adnan Örnek'ten hakemlere 'Quaresma' tepkisi
Başbakan Binali Yıldırım'dan AB'ye mesaj
Başbakan Binali Yıldırım'dan AB'ye mesaj

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English